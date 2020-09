Mittelmeerkonflikt ist lukrativ für Paris

Arbeitet Emmanuel Macron an einer Neuauflage der alten französischen »Politique arabe«? Diese Frage stellt sich, seit der französische Präsident in hektischen Aktionismus gegenüber der arabischen Welt verfallen ist. Anfang September hat er schon zum zweiten Mal binnen weniger Wochen den Libanon besucht und sich dort aufgeführt, als sei das Land immer noch französisches Protektorat. Von Beirut aus flog Macron weiter nach Bagdad, wo er Ministerpräsident Mustafa Al-Kadhimi empfahl, den Einfluss äußerer Mächte abzuwehren. Gemeint war freilich nur der Einfluss aus Teheran und Washington, nicht der aus Paris. Involviert ist Frankreich bereits seit geraumer Zeit in Libyen, wo es den Warlord Khalifa Haftar gern an der Macht sähe. Die »Politique arabe« – das waren die Bestrebungen der französischen Regierung unter Präsident Charles de Gaulle, nach der Unabhängigkeit der vormaligen Kolonie Algerien ihren Einfluss in der arabischen Welt ohne direkte Kolonialherrscha...