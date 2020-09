Finanzkapital nach China

Die Financial Times berichtet, dass Blackrock, Vanguard, Citigroup und J.P.Morgan ihre Präsenz am chinesischen Kapitalmarkt ausbauen. Die vier Wall-Street-Firmen zählen zur Elite des US-Finanzkapitals. Blackrock ist der größte Vermögensverwalter der Welt, Vanguard im gleichen Metier sein stärkster Konkurrent, J.P.Morgan die größte Bank der Welt (außerhalb Chinas), tätig in allen Banksparten, und Citigroup nur etwas kleiner. Die Nachricht signalisiert nicht nur, dass das US-Finanzkapital ungeachtet der antichinesischen Rhetorik (und chaotischen politischen Praxis) des US-Präsidenten an der Expansion seiner Geschäfte mit dem politischen Hauptgegner der USA festhält. Es zeigt auch, dass die chinesische Führung gewillt ist, den eigenen Finanzmarkt, insbesondere das Geschäft mit der Vermögensverwaltung der US-Konkurrenz weiter zu öffnen. Letzteres entspricht vollkommen der erklärten Politik der Volksrepublik, den Import ausländischer Waren und ausländischen Ka...