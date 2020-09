Marodes System vor dem Kollaps

Anders als der Bundesstaat Kerala macht der Rest Indiens in Sachen Covid-19 seit Monaten Negativschlagzeilen. Das Land hat mit über vier Millionen die zweitgrößte Anzahl bestätigter Coronafälle weltweit. Die Zahl der an der Krankheit Verstorbenen ist mit weit über 70.000 die dritthöchste. Der Höhepunkt der Pandemie ist noch nicht erreicht. Gleichzeitig gerät Indien wirtschaftlich immer stärker unter Druck. »Wir erleben einen Wiederanstieg der Fallzahlen«, sagte Randeep Guleria, Direktor des All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), in einem Interview mit India Today: »Wir können sagen, dass wir in bestimmten Teilen des Landes eine Art zweite Welle erleben.«

Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Regierung weiterhin die Beschränkungen aufhebt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das öffentliche Leben wurde im März – zwar reichlich spät, aber sehr konsequent – stillgelegt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Seit Juni wurde der Lockdown dan...