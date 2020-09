Zu bunt für Kollwitz

Vor knapp drei Jahren kündigte Bernd Schultz, Gründer des Auktionshauses Grisebach, dem Berliner Käthe-Kollwitz-Museum den Mietvertrag in der Fasanenstraße, um dort ein Exilmuseum einzurichten. Allen mit dem Komplex von Exil und Kunst vertrauten Kreisen war klar, dass ein ernstzunehmendes Museum mit diesem Schwerpunkt hier schwer unterzubringen wäre. Nun ist statt dessen ein großer Neubau am Anhalter Bahnhof geplant. Man darf also gespannt sein, was mit dem Gebäude in der Fasanenstraße geschieht, wenn das Käthe-Kollwitz-Museum 2022 in den Theaterbau des Schlosses Charlottenburg gezogen sein wird. Der zukünftige Ort ist Glück im Unglück, denn dort wird es einen barrierefreien Zugang und großzügigere Ausstellungsflächen geben.

Derzeit ist der »Verein der Berliner Künstlerinnen 1867«, hervorgegangen aus dem »Verein der Künstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin«, Gast im Käthe-Kollwitz-Museum. Kollwitz hatte an der vom selben Verein betriebenen Kunstakadem...