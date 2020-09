Schotten dicht

Eine Kurzdiagnose: Die Inflation ist im Keller, und die Wirtschaft im Euro-Raum erlebt einen beispiellosen Schock. Europas sogenannte Währungshüter stemmen sich bereits mit Milliarden gegen die Folgen der Pandemie.

Trotz niedriger Inflation und des enormen Konjunktureinbruchs in der Coronakrise legen Europas Währungshüter vorerst nicht nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt dabei, im Rahmen ihres Notkaufprogramms 1,35 Billionen Euro in Staats- und Unternehmensanleihen bis mindestens Ende Juni 2021 stecken zu wollen, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Den Leitzins im Euro-Raum beließ der EZB-Rat gleichentags auf dem Rekordtief von null Prozent.

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte erst kürzlich vor einer zu optimistischen Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Erholung nach dem Coronaeinbruch gewarnt. Der jüngste weltweite Anstieg der registrierte...