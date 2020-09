Seuche des Tages: ASP

Auf diese Seuche hatte man sich definitiv länger vorbereitet als auf die Ausbreitung des Coronavirus. Am Donnerstag war es schließlich soweit: Erstmals in Deutschland wurde nahe der Stadt Forst in der brandenburgischen Lausitz bei einem Wildschweinkadaver eine Infektion mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) nachgewiesen. Was hatte man nicht alles getan, um dieses Ereignis möglichst hinauszuzögern: Seit November 2019 bereitete sich Brandenburg vor, stellte an der Grenze zu Polen einen mobilen Weidezaun auf, der Fund toter Tiere wurde fürstlich honoriert. Mecklenbur...