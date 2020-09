Alternative ist keine

Seit ihrem Einzug in den Bundestag im Oktober 2017 nutzt die AfD ihn vor allem als Bühne zur Selbstinszenierung als Frontalopposition. Faktisch unterstützt die Fraktion der »Alternative für Deutschland« jedoch in überwiegendem Maße parlamentarische Initiativen der Bundesregierung sowie der FDP-Fraktion. So stimmte sie innerhalb eines Jahres in 54 Prozent der Fälle gemeinsam mit der Union und SPD sowie in 52 Prozent der Fälle mit der FDP zusammen für einen Antrag oder Gesetzentwurf. Dies geht aus einer aktuellen Auswertung hervor, deren Ergebnisse am Donnerstag in Berlin in den Räumen der Bundestagsfraktion Die Linke präsentiert wurden. Den Auftrag für ihre Studie erhielten die Autoren Tilo Giesbers und Ulrich Peters von der Linkspartei-nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS).

Es sei »schon verwunderlich«, wie oft und zu welchen Themen die AfD in der Vergangenheit Vorlagen der Bundesregierung zugestimmt habe, sagte Daniela Trochowski, geschäftsführendes Vorsta...