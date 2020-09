Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mit Ramelows Segen »Reformer« signalisieren Zustimmung für Duo Wissler/Hennig-Wellsow Nico Popp Nachdem Janine Wissler ihre Kandidatur für den Vorsitz der Partei Die Linke angekündigt hatte, haben sich prominente Vertreter des »Reformer«-Lagers beeilt, die Kandidatin zu loben. Dietmar Bartsch, Kovorsitzender der Bundestagsfraktion, nannte sie nach der Fraktionsklausur in Potsdam eine »herausragende Politikerin«. Gleichzeitig mahnte Bartsch an, im Vorfeld des Parteitages »tragfähige Lösungen« zu finden – die sich dann auch prompt mit der postwendend erklärten Kandidatur Susanne Hennig-Wellsows abzeichneten. Den Segen für das Duo erteilte auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Wissler und Hennig-Wellsow verkörperten ein »breites politisches Spektrum«, sagte er den Ze...

Artikel-Länge: 2156 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen