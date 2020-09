»Jede Hilfe wird von den Behörden blockiert«

Seit dem Frühjahr ist Ihre Organisation auch im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos engagiert, Helfer von »Mission Lifeline« sind aktuell vor Ort. Wie ist die Lage nach den verheerenden Bränden im Camp?

Das Lager ist praktisch komplett zerstört. In der Nacht zum Donnerstag hat es erneut ein Feuer gegeben, weil es noch Brandherde gab, die nicht gelöscht worden waren. Rund 13.000 Menschen sind obdachlos. Sie müssen auf den Straßen und in den Wäldern leben und sind sich selbst überlassen. In die Stadt Mytilini, auch Sitz der Verwaltung auf Lesbos, werden sie nicht gelassen, die ist abgeriegelt. Die Lage ist dramatisch. Von uns NGOs können die Menschen kaum erreicht und versorgt werden, weil wir das nicht dürfen. Jede Hilfe wird von den griechischen Behörden blockiert. Man kommt an die Flüchtlinge über Schleichwege heran. Aber so lässt sich keine wirksame Hilfe organisieren. Dafür müsste man eine Infrastruktur aufbauen.

Müssten die Behörd...