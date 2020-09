Unter Verdacht: Die elegante Lösung

Die Leiche des Polizisten Thorsten Brenner, der für die EU-Grenzschutzagentur Eurobordac auf See tätig war, wird an der italienischen Küste gefunden. Brenners Vater, der nicht an einen Unfall glaubt, bittet Dr. Claus Reiter und dessen Team für interne Ermittlungen um Hilfe. D 2011.

Arte, 20.15 Uhr

Der wilde Haufen von Navarone

Die Soldaten Mallory und Miller sind während des Zweiten Weltkriegs im Einsatz in Jugoslawien. Sie haben den Auftrag, in den Reihen von Titos Partisanen einen deutschen Spion zu enttarnen. Unterwegs schließen sie sich einer US-Elitetruppe an, die eine strategisch wichtige Brücke sprengen soll. Doch dann fallen sie den Deuts...