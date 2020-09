Neonazikontakte nachgewiesen

Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen an diesem Sonntag dürfte die AfD wohl Federn lassen müssen. Einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap zufolge hat die Rechtsaußenpartei zumindest in den »NRW-Städten einen schwereren Stand als anderswo«. Mit Werten von acht Prozent liege sie aktuell in der Sonntagsfrage zur Stadtratswahl in den beiden Ruhrgebietsstädten Duisburg und Essen sowie in Siegen »vergleichsweise am besten, bleibt hier aber hinter ihren Ergebnissen der letzten Europa- und Bundestagswahl zurück«, heißt es auf der Internetseite des Instituts.

Auch in den übrigen elf Städten, in denen die Bevölkerung von dem Meinungsinstitut befragt worden war, liegt die AfD weit entfernt von einem zweistelligen Ergebnis. So werden den Rechten in Düsseldorf und Bielefeld jeweils fünf Prozent der Wählerinnen- und Wählerstimmen prognostiziert. Während in Köln und Wuppertal noch je sechs Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ...