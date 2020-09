»Rassenkunde« im Gerichtssaal

Sie werde »keine diskriminierenden Beschimpfungen dulden«. So oder ähnlich unterbricht die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens immer wieder die freimütigen Ausführungen des angeklagten Neonazi Stephan Balliet. Und sie greift oft ein. Mal bezeichnet sie seine Ausfälle als »abwertend« oder »beleidigend«, ein andermal bemängelt sie, dass seine Wortwahl nicht akzeptabel für die anwesenden Geschädigten sei. Es klingt häufig, als wolle sie sich entschuldigen. Mit dem Begriff Rassismus tut sie sich schwerer, von einer faschistischen Grundeinstellung sprach sie bislang nicht.

Der Angeklagte wiederum ergreift relativ oft das Wort. Schon in seiner Einlassung grub er tief in der Kiste antisemitischer Klischees. Fortlaufend beschimpfte er Juden, farbige Menschen, Frauen und Kinder mit einschlägigen Beleidigungen. Das N-Wort kommt ihm genauso locker über die Lippen wie die Aussage, dass er auch Kinder töten würde. Erst in der vergangenen Woche stockte die Zeugenbefra...