Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nach »Autogipfel« wird geprüft Zulieferindustrie soll unterstützt werden – IG Metall sieht »gutes Signal« für Beteiligungsfonds Das Kernergebnis des »Autogipfels«: Politik und Wirtschaft wollen zusätzliche Hilfen für die angeschlagene deutsche Automobilindustrie prüfen. Dabei geht es darum, ob und gegebenenfalls wie ein »marktwirtschaftliches Konzept« zur Stärkung des Eigenkapitals vor allem von Zulieferunternehmen entwickelt werden könnte. Das geht aus dem am Dienstag abend bekanntgewordenen »Ergebnispapier« des »Autogipfels« hervor. Zum anderen soll demnach evaluiert werden, welche weiteren Aspekte bei den im Konjunkturpaket vorgesehenen »Zukunftsinvestitionen« in der Fahrzeugbranche berücksichtigt werden sollten. Von staatlichen Kaufprämien auch für Autos mit mode...

Artikel-Länge: 2038 Zeichen

Dieser Beitrag ist gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen