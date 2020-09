Tanzen nach Washingtons Pfeife

Nach dem Treffen in Washington folgte Brüssel: Am Montag sind der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der Premierminister der seit 2008 abtrünnigen Provinz Kosovo, Avdullah Hoti, zu Gesprächen in der belgischen Hauptstadt zusammengekommen. Der von der Europäischen Union mit den Verhandlungen zwischen beiden Parteien beauftragte slowakische Diplomat Miroslav Lajcak erklärte nach dem Treffen, es seien Fortschritte gemacht worden. Dies treffe auf die Themen vertriebene und vermisste Personen sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit zu.

Um letzteres war es auch bei dem Treffen von Vucic und Hoti in der vergangenen Woche im Weißen Haus gegangen, wo beide in Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump ein Abkommen über die »Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen« unterzeichneten. In der von letzterem als »historisch« bejubelten Übereinkunft wurden in imperialistischer Manier neben ökonomischen auch weitreichende politische Fragen zugunsten der USA festgeschri...