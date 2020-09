Rechts von der AfD

Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat am Dienstag ein ehemaliger Arbeitskollege über neonazistische Äußerungen des Angeklagten Stephan Ernst ausgesagt. Ernst habe über Ausländer, die kriminell geworden oder ohne Bleiberecht seien, gesagt, diese müsse man in ein Flugzeug setzen und über dem Mittelmeer herauslassen. Von der Bundesregierung habe Ernst ein »härteres Durchgreifen« verlangt.

In seiner polizeilichen Vernehmung hatte der Zeuge noch ausgesagt, Ernst habe ausdrücklich auch Gewalt gegen Ausländer und Politiker propagiert. Am Dienstag blieb er auf Nachfragen aber im Ungefähren und berief sich auf Erinnerungslücken. Er bestätigte jedoch Angaben aus seiner polizeilichen Vernehmung, bei der er Ernst als »Wildtier in Lauerstellung« und »Pulverfass mit kurzer Lunte« bezeichnet hatte. Auf der Arbeit ...