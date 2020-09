Schwere Vorwürfe gegen Inselstaaten

Amnesty International erhebt schwere Vorwürfe gegen Malta wegen der Abschottungspolitik des Mittelmeerstaates. Dessen »gefährliche und illegale« Maßnahmen bei der Abweisung von Geflüchteten hätten möglicherweise zu vermeidbaren Todesfällen geführt, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Nichtregierungsorganisation. Derzeit sehen sich Malta und andere EU-Mittelmeerstaaten mit Forderungen nach Aufnahme von 27 Schutzsuchenden konfrontiert, die seit einem Monat auf dem dänischen Tanker »Maersk ­Etienne« ausharren. Amnesty International warf Malta eine »Eskalation von Taktiken« gegen die Aufnahme von Flüchtlingen vor. Dazu gehörten rechtswidrige Zurückweisungen nach Libyen, die Umlenkung von Booten in Richtung Italien und das illegale Festhalten hunderter Menschen auf schlecht ausgerüsteten Fährschiffen außerhalb der maltesischen Hoheitsgewässer.

Malta hatte im Mai ein Abkommen mit Libyen geschlossen, durch das verhindert werden soll, dass ...