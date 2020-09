Amt bescheinigt Rechten Rekordstärke

In Brandenburg hat Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Montag den neuesten Jahresbericht des Landesamtes für Verfassungsschutz vorgestellt. Darin kommt die Behörde zu dem Ergebnis, dass vor allem im Bereich des »Rechtsextremismus« für das Jahr 2019 ein »historischer Höchststand« verzeichnet wurde, so der Minister. In Brandenburg gebe es demnach »so viele Rechtsextremisten wie noch nie«. Insgesamt 2.765 Personen werden dort derzeit dem äußerst rechten Spek­trum zugerechnet. Nur etwas weniger als die Hälfte von ihnen gilt nach offizieller Darstellung als gewaltbereit. Im Vergleich zum Vorjahr ist die faschistische Szene nach Angaben des Landesamtes um 1.090 Personen gewachsen. Auf Informationen über die Verstrickungen der Behörde in die militante Neonaziszene wartete man am Montag hingegen wie bereits in den Vorjahren vergebens.

Diese Entwicklung sei laut Landesregierung nicht nur mit der verstärkten Beobachtung von noch bestehenden bzw. zumindest offizi...