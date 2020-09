Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gerne Großmacht sein Berlin veröffentlicht Strategiepapier zur »Indopazifik«-Region. Positionen lassen Konfrontation mit China erwarten Jörg Kronauer Mit einer strammen Ansage hat Bundesaußenminister Heiko Maas zur Verabschiedung des jüngsten Strategiepapiers der Bundesregierung am vergangenen Mittwoch Stellung bezogen: »Der Indopazifik ist eine Priorität der deutschen Außenpolitik«, erklärte er anlässlich der Veröffentlichung der »Leitlinien zum Indopazifik«. Diese zurren einen konzeptionellen Rahmen für die deutsche Politik gegenüber einer riesigen Region fest, die von Südasien bis zu den zahlreichen weitverstreuten Inseln im Pazifik reicht. Damit reagiert Berlin auf zweierlei: zum einen auf den unvermindert andauernden ökonomischen und politischen Aufstieg Asiens, insbesondere Chinas, und zum anderen auf den eskalierenden Machtkampf gegen die Volksrepublik, den die Vereinigten Staaten führen, um ihre globale Dominanz um jeden Preis zu behaupten. Der US-Strategie verdankt das Papier seinen zentralen Begriff des sogenannten Indopazifik. Deutschland hat im Indopazifik, einer Region, die inzwischen für ...

Artikel-Länge: 7389 Zeichen

