»Nicht nur im Mittelmeer sterben Tausende«

Am Sonntag hat »Afrique-Europe-Interact« einen Aktionstag in Berlin unter dem Slogan »Für das Recht zu bleiben und das Recht zu gehen« veranstaltet. Was ist damit gemeint?

Wir wenden uns gegen Abschiebungen aus Europa und dagegen, dass Menschen aus afrikanischen Ländern, die ihr Herkunftsland verlassen wollen oder müssen, durch Grenzregimes an ihrer Bewegungsfreiheit gehindert werden. Migrationsdeals bewirken, dass afrikanische Regierungen Geld aus Europa erhalten, um Menschen an der Flucht zu hindern und in Lagern festzuhalten. Kontrollen zwischen den afrikanischen Ländern und entlang der Fluchtwege werden verschärft. Die EU investiert auf dem afrikanischen Kontinent in eine Politik zunehmender Repression. Die Lebensgefahr für Menschen, die sich entscheiden zu gehen oder keine andere Wahl haben, vergrößert sich.

Beim Aktionstag wollten wir an den »March of Hope« vor fünf Jahren erinnern. Damals kamen Tausende über die Balkanroute in die EU: nicht nur aus...