Allende lebt weiter

Unter den Motto »Allende lebt« haben am Freitag (Ortszeit) in Chile mehrere linke Parteien in der Hauptstadt Santiago auf der Plaza de la Constitución an den Wahlsieg des ersten Sozialisten im höchsten Staatsamt, Salvador Allende, erinnert. 50 Jahre ist es her, dass der chilenische Arzt am 4. September 1970 die Präsidentschaftswahlen mit 36,63 Prozent der Stimmen gewann. Der Chef der Kommunistischen Partei Chiles (PCCh), Guillermo Teillier, erklärte zu diesem Anlass: »Die Gegner waren sehr mächtig, und sein Sieg hatte etwas episches.« Am 18. Oktober sind die Chilenen dazu aufgerufen, in einem Referendum über eine Änderung der Verfassung zu entscheiden. Diese ist ein Relikt aus der Zeiten der Diktatur unter General Augusto Pinochet. Karol Cariola, Generalsekretärin der Kommunistischen Jugend Chiles und Abgeordnete im Parlament, erinnerte daran, dass anlässlich des Jahrestages die beste Hommage an Allende »eine neue Verfassung« wäre.

Noch am Wahlabend vor 5...