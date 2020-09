Geschäfte beenden

Es steht aktuell nicht sonderlich gut um die AfD. Auf Bundesebene nicht, wo Umfragewerte zwischen neun und elf Prozent darauf hindeuten, dass der Höhenflug in der Wählergunst vorbei zu sein scheint. Und auch nicht in Niedersachsen, wo die AfD am kommenden Wochenende in Braunschweig zu einem Landesparteitag zusammenkommt.

Dort will die amtierende Landesvorsitzende Dana Guth sich trotz einer Reihe von Gegenkandidaten erneut zur Wiederwahl für das Amt stellen, das sie seit April 2018 neben ihrer seit Ende 2017 ausgeübten Funktion als Fraktionschefin im Landtag ausübt. Bei der letzten Landtagswahl im Oktober 2017 hatte die Partei noch 6,2 Prozent der Wählerstimmen geholt. Die letzte Umfrage vom Sommer sieht die Rechten nur noch bei fünf Prozent, womit der Wie...