Bis neulich Halbgott

In der Antike hätten die Menschen die außergewöhnliche Vita des Mannes aus München-Giesing sicher zu einer Mythologie stilisiert. Sie hätten über Generationen hinweg davon berichtet, wie kurz nach Ende eines nie dagewesenen, verheerenden Krieges im Lande jener, die ihn angezettelt hatten, am 11. September 1945 ein Wunderkind geboren ward. Alsbald wurde von ihm nur noch huldvoll als »Kaiser« gesprochen. Er war ein Liebling der Fußballgötter. Im Jahre 1958 bewirkten die höheren Mächte zunächst, dass ihr Günstling zu den Münchner Bayern fand und nicht, wie vom 13jährigen zunächst gewollt, zum Stadtrivalen 1860. So begann die Weltkarriere des Franz Beckenbauer.

Im 16-Jahre-Rhythmus

Er wurde 1974 Weltmeister als Spieler, er wurde 1990 Weltmeister als Bundestrainer ohne gültige Lizenz. Er durfte nur Teamchef genannt werden. Er verblüffte die Welt mit schlichter Taktik: »Geht’s raus und spielt’s Fußball!« Abermals 16 Jahre später war er 2006 gefeierter Held eine...