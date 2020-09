Eulenschilder

Wer im Osten jemals in die Nähe von Naturschutzgebieten gerät, kennt das fünfeckige gelbe Schild, das eine stilisierte Waldohreule zeigt. Es signalisiert, dass hier ein Natur- oder Landschaftsschutzgebiet beginnt, dass ein geschützter Park, ein Gehölz oder ein Naturdenkmal beachtet werden sollen. Erdacht haben dieses Symbol DDR-Naturschützer im September 1950 in Bad Freienwalde nordöstlich von Berlin. An diesem Sonnabend wird das in der ehemaligen Kirche St. Georg des Kurorts ab zehn Uhr mit Konzert und Vorträgen festlich begangen – coronabedingt in eingeschränkter Form.

Die Idee, wertvolle Biotope einheitlich zu kennzeichnen, entwickelten Kurt Kretschmann (1914–2007) und seine Frau Erna (1912–2001) dort vor 70 Jahren. Als damaliger Beauftragter für den Naturschutz im Land Brandenburg ließ Kretschmann insgesamt 5.000 ...