Traditionsbetrieb des Tages: Smith and Wesson

Seit 1852 versorgt Smith and Wesson das stets nur von sich selbst bedrohte US-Volk mit einer rasch verbreiterten Palette von Tötungsmitteln. Am Donnerstag (Ortszeit) konnte nun der Chef der Waffenschmiede freudig verkünden, dass auf die US-Bürger Verlass sei und es eine »unübertroffene« Nachfrage nach Schussgeräten gebe. Nun gut, in Wahljahren habe es ohnehin immer einen Aufwärtstrend bei Waffenkäufen gegeben, wie die Financial Times am selben Tag schrieb. Naheliegender Gedanke: den politischen Gegner einfach wegpusten? Nein, einfach nur horten, bevor möglicherweise die guten Zeiten der vom ...