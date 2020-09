Correa darf doch nicht kandidieren

Der ehemalige Präsident Ecuadors, Rafael Correa, ist nicht als Kandidat für die für den 7. Februar 2021 geplante Präsidentenwahl zugelassen worden. Das teilte die Nationale Wahlkommission des Landes (CNE) am Mittwoch mit. Correa, der das Land von 2007 bis 2017 regierte, war vom Linksbündnis »Unión por la Esperanza« (Unes, Union der Hoffnung) für das Amt des Vizepräsidenten nominiert worden. Staatschef soll der 35 Jahre alte promovierte Ökonom Andrés Arauz werden, der unter Correa führende Positionen in Zen­tralbank und Wirtschaftsministerium innegehabt hatte und als Minister für Bildung, Kultur und die Universitäten zuständig gewesen war.

Begründet wurde das Urteil gegen den Expräsidenten damit, dass dieser persönlich in der Hauptstadt Quito hätte erscheinen müssen, um seine Kandidatur vor der Wahlbehörde zu erklären. Correa, der seit Ende seiner Amtszeit hauptsächlich in Brüssel lebt, war bei seiner Registrierung jedoch lediglich per Video zugeschaltet g...