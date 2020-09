Einflusssphären und Bündnisoptionen

Im 1943 zwischen dem damaligen libanesischen Präsidenten Béchara Al-Khoury und dem damaligen Ministerpräsidenten Riad Al-Solh geschlossenen Nationalpakt wurde nicht nur das bereits zu der Zeit nur als Übergangslösung intendierte Proporzsystem verankert. Darüber hinaus versuchte man, zukünftigen Konflikten vorzubeugen, indem das Land auf außen- und bündnispolitische Neutralität verpflichtet wurde. So sollten die libanesischen Muslime von ihrem damaligen Ziel eines Anschlusses an Syrien Abstand nehmen. Die Christen würden im Gegenzug den »arabischen Charakter« des Landes anerkennen, statt ihre engen Beziehungen zu Frankreich in den Vordergrund zu stellen.

Wie wenig erfolgreich dieses Unterfangen war, zeigte sich besonders brutal im 15jährigen Krieg von 1975 bis 1990, in dem der Libanon zum internationalen Schlachtfeld wurde. Auch heute und verstärkt seit der verheerenden Detonation von 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat am 4. August dieses Jahres rivalisieren unte...