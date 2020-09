»Defizite verstärkten sich in atemberaubendem Tempo«

Sie haben sich am Donnerstag mit einem »Appell an Staat und Gesellschaft« gewandt und darin gewarnt, dass marginalisierte Gruppen besonders stark von den Folgen der Coronapandemie betroffen seien, darunter auch die LSBTIQ*-Community, also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen, intersexuelle und queere Menschen. Was genau meint Ihre Stiftung damit?

Die Coronakrise wirkt wie ein Brennglas: Sie verstärkt die strukturellen und gesellschaftlichen Probleme, unter denen LSBTIQ* sowie schon zu leiden haben: schlecht finanzierte Projekte, zuwenig Forschung, erschwerter Zugang zu Beratung und Gesundheitsversorgung, Diskriminierung in Familie und im Berufsleben, Anfeindungen durch Rechtspopulisten sowie Anstieg von Bedrohung und Gewalt gegen sie. Die vielfältige Infrastruktur der Communities ist bundesweit stark gefährdet.

Aber wie kommen Sie darauf, dass LSBTIQ*-Personen ...