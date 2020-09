Einstimmung aufs Wahljahr

Die »Superreichen« sollen diesmal die Zeche zahlen – und »nicht wieder wie bei der Finanzkrise« Geringverdiener und Mittelschicht. So steht es mit Blick auf die Kosten der Coranapandemie, die von der Bundesregierung auf mindestens 1,2 Billionen Euro geschätzt werden, in einem Positionspapier, das bei einer zweitägigen Klausur der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke beraten wird. Das Treffen begann am Donnerstag mittag in Potsdam und soll bis Freitag mittag dauern.

In dem sechsseitigen Papier, das jW vorliegt, wird unter der Überschrift »Sieben Punkte für soziale Sicherheit in Krisenzeiten« eine einmalige Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre vorgeschlagen. »Jetzt ist die Solidarität derer gefordert, denen es sehr gut geht«, heißt es dazu. Nach der Krise brauche es eine »große Steuerreform«, die Geringverdiener und die Mitte entlaste. Dazu gehöre eine progressive Vermögenssteuer, die im Jahr mindestens 100 Milliarden Euro einbringe und »Z...