»Feuerzeug bleibt Hauptbeweismittel«

Sie sei erschüttert, aber nicht verwundert, kommentierte Rechtsanwältin Gabriele Heinecke den Bericht der Sonderberater zum Jalloh-Komplex. Sie vertritt den Bruder des Opfers, Saliou Diallo. »Das ist doch das, was wir seit über 15 Jahren erleben«, sagte sie gegenüber jW. Wer die Akten gelesen hat, müsse aber zu komplett anderen Schlüssen kommen. Und die Riege der Tatverdächtigen sei klein und bekannt.

»Das Hauptbeweismittel bleibt für mich das Feuerzeug, das Oury Jalloh nie in der Hand gehabt hat«, erläuterte sie. Seit 2012 sei damit die entgegen allen Fakten ständig wiederholte Version von einer Selbstanzündung widerlegt. Damals lief der Gerichtsprozess in Magdeburg gegen den Exdienstgruppenleiter im Polizeirevier Dessau, Andreas Sch., wegen fahrlässiger Tötung. Sch. kam am Ende mit einer Geldstrafe von 10.800 Euro davon, ein Mordverdacht gegen ihn oder seine Koll...