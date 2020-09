Schon baut sich ein Mensch wieder auf

Joseph Roth (1894–1939), einer der bedeutendsten deutschsprachigen Prosaautoren des 20. Jahrhunderts, schrieb in den Wochen vor seinem Tod »Die Legende vom heiligen Trinker«. Darin widerfährt dem Obdachlosen Andreas ein Wunder – er bekommt Geld, einfach so, auf die Hand; er will es, wenn es ihm bessergeht, zurückgeben. Andreas’ trübsinniges Säuferleben wendet sich auf mirakulöse Weise zum Besseren. Dann stirbt er. Wie auch der Autor: Joseph Roth wurde zum Opfer der deutschen Faschisten, wenn auch nicht durch physische Gewalt. Bücherverbrennung, antisemitischer Terror, Exil, Armut, Einsamkeit trugen maßgeblich dazu bei, dass er den Folgen seiner Alkoholkrankheit erlag.

Das Wandertheater »Ton und Kirschen« – Künstlerische Leitung: Margarete Biereye und David Johnston, zu Hause in Werder bei Potsdam – ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert mit Stücken und Stoffen von Büchner, Ovid, Bulgakow und Brecht befasst und hat eine ganz eigene Theaterästhetik entw...