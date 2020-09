Zum Inhalt dieser Ausgabe | Klimakrise im Krisenklima Vorabdruck: Wie wird die Klimakrise von Jugendlichen wahrgenommen? Wird der Zusammenhang mit dem Kapitalismus verstanden? Eine Befragung von Azubis und Klimaaktivisten liefert Aufschlüsse Luca Karg und Maurice Laßhof In diesen Tagen erscheint von Z. Zeitschrift für marxistische Erneuerung die Nummer 123. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung der Z-Redaktion und der Autoren den Aufsatz »Klimakrise im Krisenklima« von Luca Karg und Maurice Laßhof in redaktionell gekürzter Fassung. (jW) Die Klimakrise ist Produkt der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Neben der Verwertung von Arbeitskraft greift die kapitalistische Produktion auf die Natur und deren Ressourcen als wichtigste Quelle gesellschaftlichen Reichtums zu. Marx hatte dies frühzeitig beleuchtet: »Die Arbeit ist nicht die Quelle alles Reichtums. Die Natur ist ebensosehr die Quelle der Gebrauchswerte (und aus solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum!) als die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft.«¹ Neben der Ausbeutung von Arbeitskraft verwertet die kapitalistische Produktion von Gebrauchswerten natürliche Ressourcen und erzeugt Ausschüss...

Artikel-Länge: 22129 Zeichen

