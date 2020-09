Alte Flamme

Ein bisschen fühlt es sich so an, als würde sich der Exfreund nach langer Zeit wieder melden – okay, der Vergleich hinkt, weil Bright Eyes ja aus drei Leuten bestehen und zumindest Conor Oberst in den vergangenen zehn Jahren in verschiedenen Konstellationen durchaus präsent war. Trotzdem. Als die ersten Videos zu sehen waren, die »Down in the Weeds, Where the World Once Was« ankündigten, regten sich widerstreitende Gefühle: »Oh wie schön« einerseits, und »muss das sein?« andererseits. Denn irgendwie hatte man diese doch so prägende Musik der frühen bis mittleren Zweitausenderjahre ad acta gelegt, ebenso wie die typische Atmo des Labels Saddle Creek. Auf diesem von Conor Oberst, Bruder Justin und Bandkollege Mike Mogis zunächst unter dem Namen Lumberjack Records in Omaha, Nebraska gegründeten Label erschienen neben Bright Eyes auch Azure Ray, Cursive und The Thermals, la...