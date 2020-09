Auf Konfrontationskurs

Während Swetlana Tichanowskaja und ihr »Koordinationsrat für die Machtübergabe« auf legalistischem Weg einen Machtwechsel in Belarus erreichen wollen, propagiert der aus Warschau sendende »Telegram«-Kanal »Nexta« Akte direkten zivilen Ungehorsams. »Nexta« wird von einem belarussischen Blogger namens Stepan Putilo betrieben, der 2018 nach Polen emigrierte. Besonders in den ersten Tagen nach der Präsidentschaftswahl am 9. August diente der Kanal als faktisches Leitmedium der Proteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko: Über diesen Weg wurden Instruktionen gegeben, wohin sich Demonstranten begeben sollten, die Bewegungen der Polizeieinheiten und zahllose Bildschnipsel von Usern veröffentlicht, die unmöglich einzuordnen waren, aber die Stimmung emotional aufheizten. Genau hierin lag die Funktion des Kanals. Wer letzteren finanziert, ist nicht bekannt. Allerdings räumte Putilo gegenüber dem liberalen russischen Portal RBC am Sonnabend ein, dass derzeit 15 ...