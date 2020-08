Gallisches Dorf der Konterrevolution

Die Oktoberrevolution fand in den Gebieten Russisch-Zentralasiens – dem Generalgouvernement Turkestan sowie den beiden Fürstentümern Buchara und Chiwa – nicht so statt wie in den politischen Zentren Moskau und Petrograd. Den größten Teil des zentralasiatischen Proletariats machten die meist russischen Eisenbahnarbeiter aus, sie stellten circa drei Viertel aller Arbeiter. Nach der militärischen Eroberung der Gebiete zwischen Kaspisee und China im Laufe des 19. Jahrhunderts hatte die Transkaspische Eisenbahn als wichtiger Faktor der russischen Durchdringung des Raumes gedient. Mit der Bahn konnten Soldaten, aber auch Güter nach Zentralasien gebracht und die Baumwolle aus dem fruchtbaren Ferganatal zurücktransportiert werden. Entlang der Eisenbahnlinien befanden sich auch die Telegrafenlinien – ein damals wichtiges Mittel der Kommunikation zwischen Zentrum und Peripherie. Noch in der Revolution von 1905 waren die Eisenbahner die treibende Kraft der sozialen ...