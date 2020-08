An vorderster Front

Gefangene in den USA leiden seit Monaten unter der Coronapandemie, erkranken und sterben an Covid-19 und sind durch fortwährende Quarantänemaßnahmen völlig isoliert. In Kalifornien sehen sich zudem seit Wochen viele Inhaftierte durch die Buschbrände einem weiteren großen Risiko für ihr Leben ausgesetzt.

Vor allem die Insassen im kalifornischen Staatsgefängnis von Solano und im benachbarten Vollzugskrankenhaus California Medical Facility (CMF) sind akut durch die Waldbrände gefährdet, die sich im Bezirk Vacaville County weiter ausbreiten, wie Prison Radio aus San Francisco jetzt mitteilte. Solano war als Gefängnis für Männer ursprünglich nur für rund 2.600 Haftplätze ausgelegt, ist heute jedoch mit fast doppelt so vielen Gefangenen überbelegt. Im CMF befinden sich etw...