Afrikas Coronarätsel

Beim Blick auf die globale Verteilung der Coronainfektionen erscheint der afrikanische Kontinent auf der Weltkarte als beinahe weißer Fleck. Gerade einmal gut 1,2 Millionen Fälle verzeichnet das Africa Centre for Disease Control and Prevention der Afrikanischen Union bisher. Das sind etwa fünf Prozent der weltweit dokumentierten Ansteckungen, bei einem Anteil von 17 Prozent der Weltbevölkerung. Noch verwunderlicher erscheinen die Zahlen vor dem Hintergrund, dass nahezu exakt die Hälfte der Coronainfektionen in Afrika auf Südafrika entfällt, wo nur 58 Millionen der insgesamt knapp 1,3 Milliarden Afrikaner leben. Auch die Sterbezahlen scheinen niedrig, nur 3,5 Prozent der weltweit in Zusammenhang mit dem Coronavirus registrierten Toten entfallen auf den afrikanischen Kontinent, auch hier knapp die Hälfte auf Südafrika. Hat die Pandemie Afrika also weitgehend verschont? Die Experten rätseln, klare Antworten gibt es nicht.

