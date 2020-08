Nachschlag: Hohes Risiko

Es ist lobenswert, dass der Streamingdienst Netflix seinen Abonnenten hin und wieder auch einmal etwas Ernsthaftes bietet. So stellte er am Mittwoch den ganz hervorragenden Spielfilm »Official Secrets« über die britische Whistleblowerin Katharine Gun (gespielt von Keira Knightley) ins Netz. Der Name der früher...