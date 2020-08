Leere Hülle?

Schlappe für die CSU und ihren Parteichef Markus Söder: Wie der bayerische Verfassungsgerichtshof am Freitag in München urteilte, verstößt die vor zwei Jahren wiedereingeführte bayerische Grenzpolizei – ein Prestigeprojekt des bayerischen Ministerpräsidenten – teilweise gegen die Verfassung. Damit gab das Gericht einer Klage der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im bayerischen Landtag zum Teil recht. Bayern ist das einzige Bundesland, in dem eine eigene Grenzpolizei zusammen mit der Bundespolizei die Grenzen schützt. Söder ließ die 1998 aufgelöste Truppe nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten im August 2018 neu aufstellen.

Der Gerichtshof erklärte in seinem Urteil, dass die Wiederaufstellung der Grenzpolizei selbst zwar verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sei. Der Artikel 29 des Polizeiaufgabengesetzes, der die Kompetenzen der Grenzpolizei regelt, verstoße allerdings in Teilen gegen die Verfassung, genauer gesagt: gegen das Rechtsstaatsprinzip. F...