Zusammenarbeit verstärkt

Während die USA in der Coronapandemie eine Chance sehen, Kuba wirtschaftlich zu strangulieren, verstärken andere Länder die Kooperation mit der weltweit für ihre hohen medizinischen und pharmazeutischen Standards bekannten Inselrepublik. Vor allem China und Russland, aber auch westliche Länder wie Großbritannien sind an der Zusammenarbeit interessiert.

Als in China Anfang des Jahres Zigtausende an dem neuen Virus erkrankten, wurde Covid-19-Patienten mit gutem Erfolg das in Kuba unter dem Namen »Heberón Alfa R« hergestellte antivirale Arzneimittel verabreicht. Dank eines Joint Ventures der beiden sozialistischen Länder wird das Medikament mit dem Wirkstoff »Interferon alpha 2B (IFNrec)« seit dem 25. Januar in großen Mengen in dem gemeinsamen kubanisch-chinesischen Pharmawerk »Chang Heber« in Changchun, Hauptstadt der Provinz Jilin, produziert. Im April vereinbarten Kubas Außenhandelsminister Rodrigo Malmierca und dessen chinesischer Amtskollege Zhong Sha...