»Aktive Politik gegen Rassismus kommt zu kurz«

Portugal erlebt eine Welle rassistischer Übergriffe, nachdem im Juli der schwarze Schauspieler Bruno Candé tagsüber auf offener Straße erschossen wurde. In diesem Monat hielten weiß Maskierte einen Fackelmarsch vor der Zentrale der Organisation »SOS Rassismus« hab. Namhafte Aktivistinnen und Aktivisten erhielten Morddrohungen per E-Mail. Auch Sie sind davon betroffen. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?

Das alles geschah vor dem Hintergrund, dass in Portugal sehr viel über den Rassismus im Land reflektiert wird. Diese Reflektion sehe ich als einen Erfolg der Arbeit von uns Antirassistinnen und Antirassisten. Uns ist gelungen, in der Öffentlichkeit ein gewisses Bewusstsein dafür schaffen, dass People of Colour in Portugal diskriminiert werden. Wir wollen sichtbar machen, wo Diskriminierung Mitmenschen ausgrenzt und mit welcher Politik der Staat den Rassismus bekämpfen sollte.

Die Rassisten haben nun beschlossen, uns zum Schweigen zu bringen, deshalb d...