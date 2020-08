Zum Inhalt dieser Ausgabe | Paradoxe Wirkungsgeschichte 250 Jahre Hegel. Nach seinem Tod haben sich die Grundgedanken des Philosophen im Modus einer fortwährenden Kritik an ihnen weiterentwickelt - ein bereits in seiner Theorie angelegtes Phänomen Andreas Arndt Georg Wilhelm Friedrich Hegels Philosophie ist seit seinen Lebzeiten Gegenstand der Verehrung wie der Kritik. Während Arthur Schopenhauer (und nicht nur er) ihn noch zu Lebzeiten als »Scharlatan« abtaten, konnte ihn 1870 sein Schüler Karl Ludwig Michelet als »unwiderlegten Weltphilosophen« feiern. Karl Marx wiederum war nicht gerade glücklich mit seinem früheren Lehrmeister (den er freilich selbst nicht mehr erlebt hatte): 1873 beklagte er zwar im Nachwort zur zweiten Auflage des ersten Bandes des »Kapitals«, dass Hegel als »toter Hund« gelte, warf ihm aber zugleich vor, seine dialektische Methode »mystifiziert« zu haben, die »in ihrer rationellen Gestalt« jedoch »kritisch und revolutionär« sei. Marx’ Position bezeichnet ein Paradox im Umgang mit Hegel, das für die Wirkungsgeschichte der Hegelschen Philosophie bestimmend geworden ist. Auf der einen Seite wird sie fundamental kritisiert: Sie sei mystisch, idealistisch, unkritisch usw. Auf der anderen Seite...

Artikel-Länge: 19900 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen