Ständig eindeutige »Expertenurteile«

Im Dokfilm »Fragen Sie Dr. Ruth« erfährt man: Dr. Ruth Westheimer, geboren 1928, ist eine laute, resolute, aber auch lustige Frau von geringer Körpergröße (1,45 Meter). Charakterliche Durchsetzungsfähigkeit und emotionale Robustheit ermöglichten ihr ein bewegtes, aufregendes Leben – nach unvorstellbaren Grausamkeiten. Im Alter von elf Jahren schickten ihre Eltern sie in ein Schweizer Kinderheim, kurze Zeit später wurden Vater und Mutter von den Nazis ermordet. Mit 17 emigrierte sie nach Palästina, änderte ihren Vornamen, zog in ein Kibbutz, wurde bei der Bürgerwehr Haganah zur Scharfschützin ausgebildet und im ersten arabisch-israelischen-Krieg schwer verwundet. 1950 zog sie nach Paris, studierte dort Psychologie, ging dann nach New York, machte weitere Abschlüsse, bekam Kinder und wurde 1980 vom Radio als Sexualberaterin und Sorgentante à la Jürgen...