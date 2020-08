Noch viel Aufklärungsarbeit

Am Donnerstag ist der Prozess gegen den Neonazi Stephan Ernst und den wegen Beihilfe mitanklagten Markus Hartmann wegen der Ermordung des ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) vor dem Oberlandesgericht

(OLG) Frankfurt am Main fortgesetzt worden. Nachdem bereits in der vergangenen Woche mehrere Beamte des hessischen Landeskriminalamtes befragt worden waren, folgte nun die Aussage des Leiters der Sonderkommission, die mit der Aufklärung des Todes Lübckes beauftragt worden war.

Zu Beginn der Ermittlungen sei keine Todesursache ausgeschlossen worden, da noch nicht klar gewesen sei, »was überhaupt passiert war«, sagte der Beamte. Nachdem jedoch weder Schmauchspuren an den Händen noch der Oberbekleidung des CDU-Politikers gefunden worden seien, hätten die Ermittler einen möglichen Suizid Lübckes ausgeschlossen.

Der Politiker war in der Nacht vom 1. zum 2. Juni des vorigen Jahres von einem seiner Söhne auf der Terrasse des von der Familie...