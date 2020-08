Redaktion abgefackelt

Unbekannte haben am Sonntag in der mosambikanischen Hauptstadt Maputo in der Redaktion der regierungskritischen Wochenzeitung Canal de Moçambique Feuer gelegt. Das meldete die Nachrichtenagentur AFP am Montag. Die Zeitung betreibt auch die täglich aktualisierte Onlineseite Canalmoz. In den Redaktionsräumen entstand großer Sachschaden, wie auf einem Video von VOA Portugues zu sehen ist. Akten, Archiv, Computer, Telefone – alles wurde ein Raub der Flammen. Staatspräsident Filipe Nyusi verurteilte am Montag auf Twitter »nachdrücklich« die Brandstiftung: »Die Pressefreiheit ist eine Säule der Demokratie«, schrieb er. Das klingt wie Hohn in den Ohren der Journalisten.

Nach Ansicht der Organisation »Zentrum für Demokratie und Entwicklung« im Lande könnte der Angriff mit einer Reportage zusammenhängen, die das Blatt vergangene Woche veröffentlicht hatte. Darin ging es um Korruption und illegale Bereicherung im Zusammenhang mit riesigen Erdgasvorkommen im Norden ...