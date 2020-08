Privatier des Tages: Hans Eichel

WMP Eurocom ist so unseriös, wie man es von einem Konzern erwartet, der sich »Kommunikationsberatungsunternehmen« nennt. Schmutzige Deals in Saudi-Arabien, bestochene Journalisten, Lobbyaffären, alles was dazu gehört. Nun bricht der Aufsichtsrat im Streit auseinander. Als erster Promi hat der frühere Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) am Montag das Gremium verlassen.

Wie Business Insider am Mittwoch berichtete, folgten bereits drei weitere Rücktritte aus dem Aufsichtsrat. Darunter der frühere Vize-CDU-Fraktionschef Michael Fuchs und...