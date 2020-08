»Friedenspolitik hat viel mit alltäglichen Problemen zu tun«

Wegen der Coronapandemie kann das traditionelle Strausberger Friedensfest zum Weltfriedenstag am 1. September in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden. Was ist statt dessen geplant?

Eigentlich wollten wir unser 30. Strausberger Friedensfest wieder gemeinsam mit Hunderten Teilnehmenden als kulturelles und politisches Highlight feiern. Inspiriert durch andere erfolgreiche Veranstaltungen haben wir uns nun entschlossen, am kommenden Samstag im Strausberger Zentrum um 11 Uhr eine Menschenkette für den Frieden zu bilden.

Welche Hygieneregeln müssen bei der Aktion eingehalten werden?

Am Treffpunkt und bei der Menschenkette soll der Abstand von mindestens 1,50 Meter eingehalten werden. Das lässt sich durch selbst mitgebrachte Transparente erreichen. Wir halten aber auch Wimpelketten als Abstandhalter bereit. Ebenfalls mit Abstand wird es auch begleitend kreative Aktionen geben. Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmer einer solchen Friedensveranstaltun...