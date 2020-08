Kompromiss zur Wahlrechtsnovelle

Das sei »nicht mal ein Reförmchen«, unkte Dietmar Bartsch, Kofraktionschef von Die Linke im Bundestag. Britta Haßelmann, Fraktionsgeschäftsführerin von Bündnis 90/Die Grünen, sprach von einem »Armutszeugnis«, ihr FDP-Kollege Marco Buschmann von »Verneblung«. Die drei Oppositionsparteien im Bundestag waren sich am Mittwoch einig in ihrer Kritik am Kompromiss, den SPD und Union am Dienstag im Koalitionsausschuss zum Thema Wahlrechtsnovelle gefunden hatten.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer beschrieb am Mittwoch im ZDF-»Morgenmagazin« die Maßnahmen als »ersten Dämpfungsschritt«, mit dem eine weitere Vergrößerung des jetzt aus 709 Abgeordneten bestehenden Bundestags verhindert werden solle. Bei der Wahl im Herbst 2021 sollen lediglich bis zu...