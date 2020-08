Die Katzen Südamerikas

Einen wunderschönen guten Morgen! Der Elche Club de Fútbol aus der Provinz Alicante (Autonome Region Valencia) ist nach fünf Jahren wieder erstklassig und also in die spanische Primera División aufgestiegen. 1966, im Jahre des Herrn, schafften die Jungs einen sensationellen sechsten Platz in der spanischen Meisterschaft. Das soll jetzt noch besser werden. Vielleicht ist man ja einfach nur alter Wein und lässt doch mal noch den Korken singen. Oder den Ball, wenn die Luft raus ist, aber so was gibt’s nur bei Walt Disney.

1969 durfte Elche sogar mal den königlichen Pokal anstupsen. Im Santiago Bernabeú in Madrid. Bringt natürlich kein Glück, und so machen die Vitrinenschrubber von Atlétic Bilbao (damals 1:0-Gewinner) bis heute den Staub von diesem Fänger runter. Muss ja.

Direkt aufgestiegen sind auch SD Huesca aus Aragón (nach einem Jahr Zweitklassigkeit) und der Cádiz CF (der Verein wird nächsten Monat neunzig). An Cádiz habe ich keine...