EU-Freundin des Tages: Swetlana Tichanowskaja

Das EU-Parlament beendete seine Sommerpause dieses Jahr früher als geplant. Der Auswärtige Ausschuss ließ sich am Dienstag eine Videoschaltung nach Litauen aufbauen, um der Präsidentschaftskandidatin und »Oppositionsführerin« Swetlana Tichanowskaja Gelegenheit zu einem Statement vor internationalem Publikum zu verschaffen. Tichanowskaja saß in einer Küche und beteuerte, Belarus liege »kulturell und auch geographisch« in Europa, und das Land wolle von »Europa« dessen Erfahrungen in unabhängiger Justiz, Rechtsstaatlichkeit usw. übernehmen. Die Belarussen seien »ein stolzes Volk«, das »B...