Weg mit dem »Profitzwang«

Die Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahnergewerkschaft EVG und der Deutschen Bahn AG gestalten sich kompliziert. Die Gespräche wurden am Dienstag zwar fortgesetzt, aber sie standen unter dem Vorbehalt, dass sich der Konzern klar gegen Stellenstreichungen ausspricht.

Ein möglicher Tarifabschluss komme nur zum Tragen, »wenn sowohl der Bund wie auch die Bahn ihre Verpflichtungen aus dem ›Bündnis für unsere Bahn‹ erfüllen«, erklärte EVG-Vorstand und Verhandlungsführer Kristian Loroch am Montag. Angesichts der neuen Strategie der Bahn-Tochter DB Cargo habe man Zweifel, dass es am Ende nicht doch zu einem Personalabbau bei dem staatseigenen Konzern kommt. Die neue Unternehmensstrategie sieht unter anderem vor, mehr Aufträge an Dritte abzugeben.

Im Mai hatten sich EVG, die Deutsche Bahn und der Bund auf das »Bündnis für unsere Bahn« verständigt. Für die Gewerkschaft war das eine »Herzensangelegenheit«, da sie verhindern wollte, dass die Beschäftigten die Ko...